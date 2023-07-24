恩里亞在一篇訪談報導中談到，歐洲銀行業的實力較以往更為堅強，但是由於俄烏戰爭、通膨提高、快速上升的利率，讓金融市場處於一個「微妙階段」。

恩里亞表示，所有這些因素都增加了流動性和資金風險。他還說，歐洲央行在壓力測試和監督過程中，相當注意這些問題。

「從九月開始，我們將每周對銀行發出提供資料的請求，以便獲得最新資料，讓我們能夠更好地監控流動性的發展」。

目前各銀行被要求每個月對歐洲央行提供流動性資料。

歐洲央行在未來幾天將公布壓力測試結果。恩里亞指出，測試結果將顯示，歐洲各銀行可以從更穩健的基礎上面對潛在的金融危機，資本水準將有所提高，資產也更加可靠和穩固。

在被問到，義大利是否有必要在裕信銀行(UniCredit)和聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)之外，再成立第三家大型銀行，義大利籍的恩里亞說，與其它成員國一樣，義大利有進一步整合的空間。