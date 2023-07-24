華航與菲航為長期合作夥伴，繼現行台北-馬尼拉聯營航線，再新增共用班號，包括每周5班台北-宿霧CI705/706、每周4班高雄-馬尼拉CI711/712航線，以及菲航營運的馬尼拉-宿霧、馬尼拉-達沃、馬尼拉-怡朗、宿霧-達沃與宿霧-怡朗。

藉由共用班號合作模式，華航共提供8條航線，橫跨菲律賓北中南內陸各大航點，是經營菲律賓航網最密集的國籍航空。旅客經由華航自營航點，可銜接至菲國第三大城達沃及怡朗等目的地，或由菲國出發轉機前往歐美各大城市，提升經台灣中轉的便利性。

華航布建東南亞航網，已陸續開航宿霧、峴港及清邁，目前飛航15個航點，每周超過150班往返航班；也與其他航空共用班號，包括與印尼航空聯營台北-新加坡、峇里島航線，以及雅加達、峇里島至澳洲雪梨及墨爾本；與曼谷航空合作清邁轉至蘇美島及普吉島，提供台灣往返印尼、泰國等地商務、觀光及轉機旅客更多元搭機選項。