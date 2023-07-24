高雄市左營區一家宮廟於7月22日下午4時至晚間10舉行廟會遶境活動，對於該宮廟燃放鞭炮產生大量濃煙，影響空氣品質，警方表示，該宮廟的路權沒有問題，但對於燃放鞭炮部分，環保局與消防局都有到場蒐證，依違反爆竹煙火管理條例17條、高雄市爆竹煙火自治條例第6條及廢棄物清理法開出罰單。

此活動舉辦前有向左營警分局提出路權申請，左營分局另於7月19日邀集高市環保局、消防局、交通局及區公所等單位辦理期前協調會，協調主辦單位應少炮、減炮以維安全，並於7月19日核發路權同意書。

對於當日遶境活動，廟方主動僱用清潔人員、沿街清掃，警方也全程編排警力執行安維交通疏導勤務。交通違規部分，警方將逕行舉發交通違規12件。燃放鞭炮方面，環保局及消防局都有派人沿街蒐證，並於22日活動結束後依違反爆竹煙火管理條例17條、高雄市爆竹煙火自治條例第6條及廢棄物清理法開出罰單。

警方也呼籲，廟宇舉辦遶境等活動燃放鞭炮，應避免影響民眾安寧及空氣品質，如有違反相關規定，警察、消防、環保單位都將依權責舉發開罰。