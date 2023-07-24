肝癌是國人十大癌症之一，也是癌症死因的第2名，去年奪走778條人命。考量創新免疫合併療法有助延長晚期肝癌患者約5.8個月的壽命，健保署今宣布，8月起將含atezolizumab成分的免疫檢查點抑制劑、含bevacizumab成分的標靶藥品納入給付，5年平均將有2072人受惠，每人每年可省下近300萬元藥費。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，含atezolizumab成分的免疫檢查點抑制劑、含bevacizumab成分的標靶藥品的免疫合併療法，有助延長晚期肝癌患者約5.8個月的壽命，目前已被列為國際治療指引，用於晚期肝癌的第一線治療。健保署6月15日藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議中，已同意將其納入健保給付，預計將在8月1日生效。

根據健保給付條件，免疫合併療法適用對象為接受過化療，且具有遠端轉移、肝外淋巴結侵犯、大血管侵犯的晚期肝癌患者。其中，含atezolizumab成分的免疫檢查點抑制劑每瓶8萬3258元，含bevacizumab成分的標靶藥品則是每瓶8324元。

黃育文表示，含atezolizumab成分的免疫檢查點，患者每次需使用1瓶，而含bevacizumab成分的標靶藥品則是依劑量計算，以1名65公斤成人為例，每公斤需使用15毫克，1次就得用上10瓶。每名患者3周需接受1次免疫合併療法，給藥期限共2年，納入健保給付後，患者每年可省下逾289萬元藥費，5年平均將有2072人受惠，而健保每年則會新增將近5億元的支出。