新北城市藝術節在6月30日至7月16日隆重登場，繼第一週鶯歌陶瓷博物館與新北市美術館新舊融合藝術作品帶給大家不一樣的視覺饗宴（延伸閱讀：旅讀週曆／煙火秀好美！新北市城市藝術節開跑 新美館、陶博館「新舊融合」讓藝術重獲新生），活動第二週除了飽覽更多好看又好拍的大型藝術創作，還能觀賞行為藝術，甚至與藝術家互動對話，現在就跟著《DailyView網路溫度計》特派員、OPENsi成員YY（邱勝揚）一起來體驗藝術領域的跨界碰撞吧！

新美館戶外園區與環境交融織出10件藝術作品！遊客暢遊其中體驗藝術奧妙

新北城市藝術節在新美館戶外園區共展出10件視覺藝術作品，從鶯歌火車站走到捷運通廊，就可以看見劉致宏的作品《日光大道》，窗戶上的太陽和月亮代表日落轉換也象徵是起點；走到新美館戶外園區草地，則可看見由共感地景團隊打造的《織境》，透過織線設計與人和環境融合；另外，由西里爾蘭斯林打造的充氣藝術《平行藝境》，除了與環境交融，也需要人親自進到作品中互動體驗。

在島嶼生活16天是什麼樣子？藝術家「行為藝術」激發不同火花

觀賞靜態藝術作品後，往園區深處走還能欣賞行為藝術《島嶼》，這件作品由2位外國藝術家亞歷克斯施韋德、沃德雪萊及多位台灣藝術家共同打造，不僅融合地理環境，這些創作者也要在島嶼上實際生活16天。沃德雪萊特別分享，在島嶼上生活不僅是行為藝術，也是表演建築，因為人不僅可以實際站在作品上，還能進入類似房子的地方，他們也特別找來6至7位不同專業背景的人，包含舞者、音樂家、表演藝術家、視覺藝術家、家具設計師、建築師，分別加入各自的風格元素，激發出合作火花。

其中台灣藝術家徐莘也補充，行為藝術通常最重要的地方是過程，所以觀眾會感覺好像永遠沒有蓋完，看不到結果也沒辦法看到完整過程。YY與藝術家對話後也分享自己對《島嶼》印象深刻，因為沒有看過行為藝術這類型的創作，「藝術家在島上生活，真的覺得蠻有趣的」。

輪流尬舞、電音演出超精彩！走繩訓練平衡感還能提升心智

Sexy Dancer品牌創辦人丘必信聚集熱愛舞蹈的人，在新美館戶外園區舞台尬舞，透過「7 to smoke」街舞對決，8名參賽者參加比賽，1名勝出者輪流跟大家battle對決，只要連贏7人就能奪得冠軍，在時間內沒有人連勝7人，就會由分數最高的人拿下冠軍。此外，在舞台上還可以欣賞原住民DJ汝妮DUNGI SAPOR帶來的電音演出，也能到空地欣賞小事製作上演的「新緣結一」解憂之舞，體驗更多新北特色風格。

走到新美館建築旁，還能體驗1970年代美國登山愛好者在攀岩勝地「優勝美地國家公園」發明的運動「走繩」，不僅訓練自身平衡感與強化肌肉，還幫助提升心智、社交技巧，台灣自2010年開始推廣，其中藝術家吳冠緯在2018年成立專業團隊，透過表演和體驗，將走繩文化分享給更多人知曉。

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