香蕉是許多人都喜歡的水果，但有說法指出，骨頭不好者不可以吃香蕉，是否正確呢？對此，營養師李婉萍表示，會有此說法，主要是因為香蕉富含鉀、磷、鎂等礦物質，被人誤以為會影響鈣質的合成和吸收，事實上適量食用不會這麼嚴重，甚至有研究顯示，香蕉能幫助減緩關節發炎。除此，她還提到，吃香蕉對健康好處多，但慢性腎臟病及高血壓患者注意不可吃太多。

李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發文表示，過去在臨床上常聽到患者說道，骨頭不好、容易筋骨酸痛、有關節炎症狀不能吃香蕉，對此她解釋，主要是因為香蕉富含鉀、磷、鎂等礦物質，被人誤以為會影響鈣質的合成和吸收。事實上，營養師強調，這些營養成分彼此之間有協同合作也有拮抗關係，只有當整體攝取的比例失衡時才會出現問題，適量食用香蕉並不會造成這麼嚴重的結果。

李婉萍進一步表示，有些研究更發現，香蕉可能有利於改善關節炎症狀。她指出，根據2017年發表在《Frontiers in Nutrition)》期刊上的一篇報告顯示，有些水果具備抗發炎特性，有助緩解疼痛和腫脹，若經常食用還可減少關節損傷，並減緩關節炎疾病的進展速度，而香蕉就在這份名單裡。

李婉萍接著指出，另一項2019年刊登在《Open Sports Sciences Journal》上的小型研究結果，也證實了香蕉的抗炎作用。研究團隊讓30名健康的男性連續1個月每天食用2根熟香蕉，發現體內的促炎性細胞因子「白細胞介素23（IL-23）」明顯降低。

不過，李婉萍強調，就算香蕉對關節有保護作用，有相關疾病或不適還是要尋求醫師的協助，可別誤會單純靠食物就能逆轉病情。

除此，李婉萍提醒，由於香蕉含有較多鉀離子，若是飲食必須限鉀的慢性腎臟病患者宜適量食用，以免腎臟無法有效將鉀排出體外，造成負擔。另外，雖適當攝取含有豐富鉀離子的香蕉，有助血壓防治，但高血壓病友在服用保鉀利尿劑期間，應避免食用此類高鉀水果，恐引發肌肉無力、心律不整等高血鉀症狀。她建議有任何疑慮，都應向醫師或藥師諮詢。