民進黨總統參選人賴清德日前一席「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」的說法，傳出引發美方官員表達關切，雖然賴辦和外交部都已否認，仍造成許多討論。資深媒體人唐湘龍形容賴清德就像是金庸名著《笑傲江湖》中的東方不敗，如果想進白宮，就必須在台獨議題上「自宮」；唐並分析，100歲的美國前國務卿季辛吉日前訪問北京，背後目的其實是為了台海和平，這可能也透露出美方對台灣2024總統大選的態度。

唐湘龍23日於Yahoo TV播出的《風向龍鳳配》指出，賴清德想到白宮，就如同東方不敗想練葵花寶典的神功，而民進黨也很像是日月神教，《笑傲江湖》基本上就是日月神教的奪權鬥爭，最後前教主任我行跟令狐沖聯手把東方不敗給殺了，但無損東方不敗的鮮活形象。

談到美國之所以會對於賴清德的「進白宮說」那麼緊張時，唐湘龍認為，是由於他們知道賴為務實的台獨工作者，了解這番說法對台海關係來說相當危險。

若賴清德真要進入白宮，在唐湘龍看來，勢必就得於台獨議題自宮，「但他會嗎？他自宮的話就不用選了，連基本盤都會崩掉，做為台灣官場現在的東方不敗，總還是要把立場撐住。」

不過，唐湘龍坦言，即使賴清德真在台獨議題自宮，也不見得就能進入白宮，只是機會比較高而已，因為敏感度會降低，兩岸不至於因此開戰。

「賴清德想要進白宮不可能，可是季辛吉進北京，這件事重要。」唐湘龍表示，季辛吉到北京，要凸顯的是中美仍有可能發生軍事衝突，而季辛吉沒說出口的，是兩大強權若開戰，當然就是為了台灣，「雖然不是他的本意，但他是為了台海和平走這一趟，因為台海不和平，中美就會開戰，從這邏輯倒過來，季辛吉如果期待台海和平，那對台灣選舉會採取怎樣的應對態度？」