一起做愛心！

公益行動百百種，無論是政府、各大企業或是民間團體都時常舉辦各式各樣的慈善活動，邀請大家一同共襄盛舉，像是公益路跑、淨灘或是為流浪貓狗義賣等等，都是我們可以替社會多付出一分力、傳遞多一份溫暖的方式！

且親身參與這些活動，不僅能營造善的循環，有時還可以從中得到樂趣及成就感，例如富邦金控推出的ESG倡議計畫「Run For Green™」就是其中之一，每完成40公里路跑賽程即可兌換一棵專屬樹苗，為地球種下環境永續的希望種子；《DailyView網路溫度計》也攜手富邦金控推出的「永續讚市」小遊戲，動動手指就能一起為你支持的縣市Run For Green™！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友熱議的「10大最有成就感的公益行動」，現在就跟著小編一起來看看有哪些吧？

No.10 購買愛心餅乾、禮盒

你是不是也經常在捷運站出口或是人潮眾多的鬧區，看見熊米屋烘焙坊或是喜憨兒基金會等販售愛心餅乾的社福團體呢？不少網友都曾在網路上分享，表示只要有遇到就會購買，希望能藉此傳遞支持，做公益同時還可以得到好吃的餅乾。

購買愛心餅乾除了一個很輕易就能將善意傳達出去的方法，許多人也表示「人家肯站出來賣就應該鼓勵了！」、「不買沒關係，可以跟他們打招呼就好，就算說說話，對他們都是種成長」。

No.9 捐髮

近年來捐髮越來越盛行，而且跨越性別藩籬，除了長髮女孩們捐出秀髮幫助癌友重建信心之外，許多愛心滿滿的男性也開始留起長髮，打破性別刻板印象，只為了留到足夠長度再一次捐出做成假髮。

像是網紅「波特王」以及知名親子部落客王君萍的小兒子安德里，都曾加入捐贈行列。不只善行令人敬佩，許多網友在看到他們的暖心行動之後，也紛紛大讚「好有愛心」、「太帥了啦」、「有善良的心看起來更帥了」。

No.8 捐物資

世事無常，我們生存的地球經常發生意想不到的天災人禍，像是日本311大地震以及今年2月發生的土耳其大地震等等。

突如其來的意外讓許多人被迫流離失所，連禦寒衣物和果腹糧食都十分缺乏，因此有許多人會選擇捐贈物資，提供最迫切需要的必需品，希望為救災盡一份心力，「看到有小孩因為地震變成孤兒超捨不得，希望捐一點物資可以對他們有幫助」、「不管是捐錢或捐物資，每次都會從中得到很多成就感！」

No.7 淨山

愛護地球的方法有很多，從日常生活中就能做起，例如隨手關燈、落實資源回收等等，都是我們可以身體力行的方法。除此之外，身處山林資源豐富的台灣，維護這些自然環境也是我們相當重要的任務，不過光靠一己之力效果有限。

因此，許多企業都會舉辦淨山活動，帶著員工一起走出戶外撿拾垃圾，結合眾人的力量共同為維護地球環境而努力，「上次跟公司一起淨山，真的很累，但是看到清出那麼多垃圾感覺很有成就感」、「參加過淨山活動才真的被滿山的垃圾嚇到」。

No.6 公益路跑

《DailyView網路溫度計》曾整理「愛跑人堅持路跑下去的10大理由」排行榜，其中一項是「為臺灣而跑」！不少跑友表示每年都會參加公益路跑，像是由富邦金控長期推動的四大路跑，每完成40公里賽程就能在指定種植地點種下一棵專屬樹苗，一邊跑步還能一邊實踐永續低碳、獲得成就感。

如果你對運動興致缺缺也沒關係！《DailyView網路溫度計》攜手富邦金控推出的「永續讚市」線上互動小遊戲，只要動動手指就能輕鬆參加，累積里程數最高的隊伍還能獲得Run For Green™獎喔！

No.5 為流浪貓狗義賣

路上常見許多無家可歸的浪浪露宿街頭，因此許多非營利組織都積極投入相關領域，希望藉由「絕育行動、教育推廣、政策倡議」黃金三原則，從根本解決流浪動物議題；同時，在貓貓狗狗找到新家前，這些中途機構也為牠們提供妥善的照顧。

然而，照顧浪浪需要十分龐大的資源，不少民間團體會藉由公益義賣籌措資金，喜愛動物的民眾也能藉此貢獻一己心力，「很多動物協會的公益品都很不錯，還可以幫助浪浪！」

No.4 淨灘

海洋生態對於四面環海的臺灣來說是相當珍貴的自然資源，然而本該潔淨美麗的沙灘上卻隨著社會發展，充滿各式各樣寶特瓶、塑膠袋和垃圾。

於是「淨灘」也成為不少民眾起身實踐的公益活動，無需透過大型團體或企業號召，只要揪上三五好友甚至隻身一人都能進行，用小小的動作維護海岸環境，「之前去綠島打工換宿，無聊就去海邊撿垃圾」、「推薦大家假日去海邊走走不妨帶個垃圾袋和手套一起打掃地球，心情會很好」。

No.3 捐血

「熱血一袋，無可取代」網路上時常有人討論捐血議題，不少網友好奇「為什麼那麼多人願意無償排隊捐血」？

其中不少人坦言是為了贈品而去，「有禮物拿又做公益，還有餅乾飲料吃喝，先捐再說」；也有網友認為「助人不需要理由」，表示捐血是最方便、有效率的做公益方式，不但捐血室遍佈全台，還有捐血車定期巡迴，「扎針就是那0.幾秒的恐懼而已，比起捐血完，滿足又踏實的成就感，小case啦！」

No.2 愛心助學

城鄉發展落差造成的教育問題一直是台灣社會的隱憂，許多弱勢家庭的教養功能不健全，除了基本溫飽堪憂，還可能造成孩子們學習資源匱乏，導致成就與自信低落。

這時就需要我們伸出溫暖的雙手，透過參與愛心助學活動，讓他們能有站在平等線上、探索未來的機會，例如兒福聯盟的「愛心夥伴」計畫，以及富邦慈善基金會的「用愛心做朋友」都是可以伸出援手的管道。無論你想默默付出自身心意，或是邀請親朋好友一起參與，都能以實際行動陪伴孩子們成長茁壯。

No.1 捐款

「捐錢」是多數人對做公益的第一直覺選項，幾乎所有社福團體和服務範疇都會提供捐款帳戶，提供民眾發揮愛心、把善意傳達出去。不少企業也投入資源、回饋社會，像是富邦集團就在疫情期間捐款，協助印度對抗新冠肺炎。

而且除了劃撥轉帳之外，隨著科技進步，現在也有許多平台可以直接進行線上捐款。例如我們天天使用的通訊軟體LINE，其中的LINE PAY頁面裡就有「愛心捐款」的選項，可以自由選擇你想支持的公益類型或團體，不管是婦女關懷、國際救援或是特殊醫病等議題通通都能找得到，只要動動手指就能輕鬆傳遞心意，讓善意傳送至社會的各個角落！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年6月19日至2023年6月18日，共年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『最有成就感的公益行動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統