自幼失怙的台北市立動物園台灣野山羊「薇薇」，由於從小被保育員培養長大，牠是親近人卻害怕同類的野山羊，後在訓練下，薇薇已經能順利與同類相處，更在今年春天懷孕，並在上月誕下寶寶「薇寶」。園方觀察，「薇薇」母性相當良好，會隨時注意小羊的動態，也會穩定地站好讓小羊吸奶，「薇寶」正順利慢慢長大。

動物園長諶亦聰介紹， 2014年誕生的薇薇，因為失怙被送到南投特有生物研究保育中心救援，保育員接手時薇薇身上還有臍帶，因此保育員成了薇薇的代理爸媽，是特生中心第一隻成功哺育長大的台灣野山羊。

園方表示，保育員以野放為目標照顧薇薇，像是希望薇薇學會躲避人類，保育員設計當路人出現要躲藏的野放前訓練橋段，薇薇看見保育員躲進樹叢也跟著動作，卻露出一顆頭好奇地看著路人，經過多次努力，薇薇親近人狀況仍難以改變，只好在2015年來到台北市立動物園。

動物園表示，薇薇這時是一隻非常親近人且害怕與同類相處的野山羊，也因為成長時的環境限制，而不會爬岩壁。為讓牠能恢復野山羊的正常行為，保育員嘗試讓牠回到同類生活圈，逐漸學會野山羊行為並與同類混群，也透過漸進式的爬坡難度場地轉換，讓薇薇學會在陡峭的環境行動。

園方表示，薇薇逐漸不再躲避與同類相處，也與雄性野山羊「長檜」住在一起2年多，因人工哺育長大的動物無法順利自然繁殖是常見狀態，保育員漸漸不再期待薇薇懷孕，後來才發現，原來牠在今年春天默默地懷小羊，6月23日誕下薇寶。

動物園表示，薇薇身世曲折但令人欣慰，如今牠已能快樂自在地帶小羊生活，保育員這些年來的努力，不僅累積野山羊育幼及野放訓練、異常行為矯正的重要經驗，也為動物園的野山羊族群導入野外新血緣，使野山羊域外族群遺傳多樣性更加永續。