有些人天生愛熱鬧，總是能在社交場合中如魚得水，但有些人則是喜歡享受獨自一人的時光，《科技紫微網》運勢專欄指出，摩羯座、巨蟹座、射手座、獅子座、處女座個性孤傲，總是自我為中心，在人群中時常默默躲在角落觀察一切。

▍摩羯座

摩羯座天生一副孤傲的樣子，讓人覺得不好相處。事實上不管和誰相處，摩羯總是很警惕，何況他們不擅言辭，又不喜歡八卦、窺探別人隱私，在社交圈中會顯得有點冷漠，他們習慣用自己的認知去探索世界，並默默躲在角落觀察一切。

▍巨蟹座

外表溫順可愛的巨蟹座，其實內心敏感多疑，為了遵循社會規則生活，避免樹敵，巨蟹座總是小心翼翼，不求左右逢源，但求平安順遂，他們一般會選擇躲在角落，這樣既容易藏身，也免得自己的言行傷害到別人，保持風平浪靜，是安全與他人共處的最好方式。

▍射手座

性格外向，一點也不孤傲的射手座，怎麼會在人群中悄悄躲在角落呢？其實他們是為了保持神秘，用孤獨感引起更多人關注，平時大剌剌、熱情活潑的他們一旦突然安靜下來，身邊的朋友會感到不適應，因此會特別留意他們，此時射手座尋求關注的目的就到達了。

▍獅子座

擁有王者風範的獅子座，總是擺出一副很高傲的樣子，在人群中，他們眼裡除了自己沒有別人，認為自己才是最出色、最有才華的人。對獅子座來說，自己並不是默默的躲在角落，而是孤芳自賞，王者當然不會有朋友，王者的孤獨是沒有人能體會的。

▍處女座

處女座的挑剔可不是每個人都能適應的，因為小到生活細節，大到做事原則，他們咄咄逼人的挑剔會讓別人敬而遠之。反過來說，處女座本身也不適應沒有條理且龍蛇混雜的群體，認為還是獨自一人躲在角落，較為舒服自在。