「音樂才女」林逸欣氣質出眾，同時多才多藝，參與過許多電視劇、電影演出，深受觀眾喜愛，身高168公分的她還擁有穠纖合度好身材。日前一段她與可愛狐獴互動玩耍竟遭襲胸，若隱若現的內在美影片被轉發至論壇，令網友直呼：「雖然結婚了，但是還是超正！」

林逸欣深受網友們的喜愛，近日就有論壇PTT網友以「37歲的林逸欣PR多少啊？」為題發文表示，他從林逸欣演風水世家開始追蹤，整個就是氣質正妹，又很會玩樂器，雖然結婚了，但是還是超正，他收到朋友傳的林逸欣影片，讓他看了直呼「等等要怎摸睡qq」。

鄉民留言大讚，「真的正」、「想問要怎樣才能變狐獴」、「身材比例有夠頂」、「好暈」、「我個人是硬了」、「我可恥地看完了」、「個人覺得太小 不過腿是極品」、「這個可以瘋狂炒菜到天明」、「我個人是感謝那隻狐獴」。

事實上，林逸欣畢業於師大音樂系，2010年擔任電影《夏天協奏曲》女主角出道，之後以熱愛的音樂為發展重點，除了在YouTube翻唱其他歌手的作品，自己也創作音樂。2001年，林逸欣宣布與交往7年的科技新貴男友陳先生（Tony）結婚，「Cheers！我們要結婚了！在一起7年，陪伴彼此渡過很多的風風雨雨，很慶幸在這麼大的世界裡我們能相遇。」林逸欣的經紀人表示，男方2018年就求婚成功，兩人覺得時機成熟，選定今年7月24日舉辦婚宴，日期呼應「Cheers」諧音。