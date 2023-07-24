陸媒報導，中俄「北部·聯合2023」海空兵力軍演7月20日揭幕，23日結束，中方表示這次演習是中俄兩軍共同維護海上戰略通道安全的重大行動，對提高兩軍戰略合作水平、維護地區和平穩定將發揮積極作用，續寫了中俄兩軍友好合作的新篇章。

外電報導，由美國和澳洲主導、2005年開始每兩年舉辦的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演，7月22日至8月4日在澳洲昆士蘭州東北部地區的蕭瓦特灣（Shoalwater Bay）登場，今年擴大為包括英國、日本、印尼、加拿大和法國等13國、3萬多名軍事人員參與的聯合演習。

美國之音今天報導，中俄與澳美13國軍演幾乎同步登場，軍事安全專家對於區域權力的變化有不同的見解。

美國退役陸戰隊上校、現任「日本戰略研究論壇」（Japan Forum for Strategic Studies）研究員紐夏（Grant Newsham） 認為，中俄聯合軍演是有意識地和「護身軍刀」軍演互別苗頭。

紐夏告訴美國之音，雖然中俄長期在印太地區進行一系列陸、海、空的演習，但是中俄軍演在時間、地點的選擇，是向民主陣營發出強烈訊號。

他說，因為今年參與「護身軍刀」演習的國家明顯增加，表現出強化在區域的軍事能力以及保衛區域共同利益的意願，使得中國和俄羅斯必須及時表態，讓民主陣營明白中俄不會消失。

紐夏表示，而且中俄軍演地點選在日本海，也就是一場示威，目的是分散美國和日本的注意力，使他們無法將資源集中在國際間最關注的台海。但他認為，中俄的大動作將會使民主陣營更加團結。

此外，台灣開南大學國家與區域發展研究中心主任陳文甲認為，這兩大軍演幾乎同時舉行，反映印太地區的安全局勢正在發生變化，兩國選擇在日本的後院進行聯合軍演，說明中國和俄羅斯在軍事上的緊密關係更甚以往，印太地區恐將又回到冷戰時期民主體系和威權體系的對抗，地區內的對抗強度又將持續升高。

不過，澳洲坎培拉大學審議民主與全球治理中心研究員羅立佳認為，至今為止，還未看到意料之外的發展。就連解放軍的監視艦出現在接近達爾文的外海，甚至與澳洲軍艦有「行禮如儀」的互動，都在澳洲政府的預料之內。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1120724