除7月23日迎來節氣的大暑，今年也是3年多以來第一個完整的暑期遊旺季市場，尤其學生的研學遊項目更受矚目。據攜程數據顯示，今年暑期博物館訂單量年增率達232％，研學旅遊訂單成長率更超過30倍。據了解，今年暑期研學出境遊最受歡迎的目的地是新加坡，以人工智慧、科學探索、名校參訪為主，客群主要來自北京、上海、廣東、杭州與重慶四川等地。

由於交通、酒店和餐飲等價格上漲，據了解，今年出境遊研學產品價格較2019年有15％至20％漲幅。以新加坡為例，人均在1.5萬至1.8萬元（人民幣，下同），是普通新加坡遊價格的2至3倍。

有鑒於出境遊在簽證和國際航班運力尚未完全恢復等因素，長線歐美研學遊項目較少，但實際上赴歐美的研學遊也並非沒有，根據記者親身在7月初遇到正在機場準備從北京出發的小學研學團，聽聞學生團員描述，前往英國14天的花費約在5萬元左右。

根據第一財經引述曾接待研學游業務的資深旅遊人士瞿佳說，普通旅遊團毛利在5至10％，但研學遊毛利可以超過20％甚至達50％以上，其中關鍵在於獲取研學遊資源。例如一些博物館是限流的，要有能力去訂到足夠的票；一些交通樞紐如何安排孩子們的位子；一些名校瀏覽的資源和對接，要能找到具有學術背景的師資、社會實踐場所的安排等，都需要專業人士來處理，而成為研學團賺取更多利潤的核心。