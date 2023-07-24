台灣客家詩人葉日松被譽為「客家文學的提燈者」，日前他回到故鄉花蓮富里，感念土地給予的創作靈感，決定將畢生文學作品跟創作手稿等珍貴文物捐給富里鄉公所典藏。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣客家詩人葉日松30年前自教育界退休後，便以客家文學寫作文職志，平均1年出版1本客家詩集，推廣客家文化。（富里鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣客家詩人葉日松30年前自教育界退休後，便以客家文學寫作文職志，平均1年出版1本客家詩集，推廣客家文化，被譽為「客家文學的提燈者」，日前他回到故鄉花蓮富里，感念土地給予的創作靈感，決定將畢生文學作品跟創作手稿等珍貴文物捐給富里鄉公所，盼能藉此點亮學子的寫作之路。

葉日松1936年出生於富里鄉，自幼熱愛文學的他，年輕時就會寫散文跟詩，自花蓮師專畢業即進入教育界服務近40年，直到1993年從花崗國中退休後，便以客家文學寫作為職志，平均1年出版1本客家詩集，迄今已累計逾50本書籍，包括「葉日松自選集」、「葉日松童詩集」、「秀姑巒溪的幽情」、「童詩開獎」等。

除了寫詩，葉日松也致力推廣客家文化，透過電台、電視台及講座等，傳授學子客家文學之美，除曾任台灣省作家協會詩歌委員會副主任委員、青溪學會理事長、青年寫作協會會會長，更代表台灣出席中韓作家會議、亞洲作家會議及世界詩人大會等。

葉日松日前返回富里鄉時，因對土地有著深厚感情，決定將自己創作的文學作品及相關手稿捐贈給鄉公所，希望能將畢生心血收藏於家鄉，並在有限的人生歲月裡，替故鄉貢獻棉薄之力。

他說，自幼成長於斯，在80餘年的歲月裡，最難以忘懷的回憶就是富里的土地，因著對家鄉有著相濡以沫的情感，所以許多詩歌、散文等創作皆以富里鄉為題材，他希望自己能像一根火柴照亮需要的人，透過捐出心血鼓勵青年學子寫作，並讓喜愛文學的民眾皆能在富里共賞其作品，進而打開故鄉的知名度。

鄉長江東成表示，葉日松老師是馳名中外的文學家，近30年來創作許多客家童謠、詩詞及歌謠作品外，其著名作品的逾百件手稿也流傳國際，極具珍貴的文化價值，此次他願意將畢生心血無條件捐給富里，非常感動，未來會將其作品珍藏在公所並公開展示，讓所有民眾皆能欣賞國際文學大師的作品。