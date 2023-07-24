國民黨「三子」禿子韓國瑜、漢子侯友宜、燕子盧秀燕，暌違4年多於昨（23）日全代會上同台。對此，媒體人黃揚明指出，這一幕讓國民黨支持者終於感受到「團結」氣氛，但藍營支持者更關心的是，「侯的支持度能從谷底翻身嗎？」。黃也直言，現階段是侯友宜谷底反彈的天賜良機，但還有賴清德「躺著選」，跟自身穩定落後「躺平」兩個挑戰要克服。

黃揚明今在臉書發文指出，藍營總統參選人侯友宜眼前當然還有很多需要克服的障礙與難題，但比起5月17日以後1個多月的亂流，現在真的已經算是「風平浪靜」，只是在這場選戰中，「躺平有兩種」，一是賴清德的民調在35％上下的天花板穩定領先，堪稱「躺著選」；侯友宜則是從6月以來都在20％上下穩定落後，「被打到躺平」。黃還分析，近一個月來，綠營砲火已由6月中、上旬的7分打侯、3分打柯，在6月下旬起轉變為7分打柯、3分打侯，再也看不到板橋幼兒園案發生時的集體圍毆場面，因為對民進黨而言，只有在野陣營支持者平均分裂，且多角化發展，賴清德才能輕鬆取勝。

但對於侯友宜這一個月受的傷，黃揚明也提到，幾乎都不是民進黨打的，要嘛是自己人不挺、要嘛是自己犯錯，經過內憂逐漸退去，能否靠自己強起來才會是關鍵。黃還稱，目前兩個已取得門票的政黨與一位有鈔能力的無黨籍首富，三股在野勢力現階段將進入整合與否的深水區；既然是深水區，要克服的障礙就一個比一個難，首先第一道關卡，將是鴻海創辦人郭台銘決定獨立參選與否掀牌期限的9月中旬（9月13日～17日為公民連署總統參選人登記期間）。

但黃揚明也強調，對郭台銘而言獨立參選將冒極大風險，評估的條件不只有他個人意願而已，若郭最終拍板定案的決定是獨立參選，在野整合就如一場空笑夢，所有人只能自求多福；但也許，在郭刺激之下會起了政壇意想不到化學效應，反而成為在野整合成功的催化劑也不一定。

除此之外，黃揚明還指出，民眾黨主席柯文哲在5月以後民調飆升，已跌破政壇許多專家眼鏡，現在才是他能否成為在野共主的真正考驗，藍綠陣營夾殺不會少、自身資源不會多、一個成立還未滿4年的小黨能否撐起柯文哲頭上的一片天，許多人都看得滿頭問號。

黃揚明最後總結，現階段是侯友宜谷底反彈天賜良機，且對民進黨、對民進黨主席賴清德勝選的最有利方程式為「柯文哲不能高、侯友宜不能垮、郭台銘不能少」的「三不原則」。因此，侯民調若到8月底都還拉不起來，恐怕連民進黨支持者都會扼腕。