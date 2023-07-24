《路透社》日前引述知情官員消息，指台灣正在調查一起可能的官方文件外洩案，包含外交電報以及台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的機密評估。對此，外交部次長李淳24日赴立法院受訪時指出，還在查證文件真偽，不排除是對岸認知作戰。

李淳上午赴立法院聯席委員會列席，會前受訪時提及CPTPP申請文件外流事件，他說，現在未有更進一步的資訊，還在查證文件真偽，耗時多久還很難講，因為網路上到處流傳很多文件，他呼籲民眾，「網路上真真假假什麼都有，民眾自己要判斷，不要完全接受網路上流傳的東西。」

至於此事件是否為對岸的認知作戰，李淳說，當然有可能，不排除這可能性，至於文件真偽，目前還在查證中。他重申，政府是針對那些文件查證真偽，最重要的在於民眾要去判斷這些文件，網路上很多有可能什麼都是真的、什麼都是假的，必須發揮識別能力，大家一起努力。