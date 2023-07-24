杜蘇芮颱風來勢洶洶，今天上午台南市長黃偉哲主持防颱整備會議時，除要求市府各局處及區公所嚴陣以待提升防颱戒備外，針對7月28日即將舉行的「WBSC U12 世界盃少棒錦標」，也指示體育局研擬替代方案，提前規畫調整賽程或更換比賽場地的相關措施。

體育局長陳良乾指出，U12世界少棒錦標賽將於28日開幕，因應颱風來襲，如果當天天候狀況不佳，已規畫開幕及受影響的賽程延到8月2日休息日；至於國際棒總會長26日將到台灣，也會針對颱風可能影響賽程，進行緊急協調。目前所有宣傳布條、羅馬旗等易被強風吹落的物品均已拆下，並保持球場環境整潔。

會中，黃偉哲還裁示，各區公所應加強巡視路面側溝及落水口雜物清除，減少因樹枝落葉或垃圾造成道路積淹水災情，並請警察局、消防局等單位配合公所，只要外出巡邏，務必順道查看排水溝、排水口，一見堵塞立刻排除。

黃偉哲還指示水利局，針對抽水站及移動式抽水機都要預先巡檢發動，確保油料充足；另外，市府也已儲備3000多個防水檔板，請各區公所務必發放給有需要的商家、工廠及民眾使用。

市府呼籲市民，對於廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等，務必加強固定措施，避免被強風吹走砸傷人；同時，在家也應備妥存糧、清理居家排水，落實防颱的相關準備。至於居住在易淹水低窪地區的民眾，可事先洽詢所在地區公所，了解砂包或防水擋板的領取地點及使用方式。

市府說，颱風期間如有災情通報，可利用市民服務熱線1999；如果民眾想了解更多防颱訊息，可使用「台南水情即時通」手機APP或至市府消防局網站查閱「臺南市市民防災手冊」。