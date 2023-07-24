日系外資預估，2023年第二季度開始巨大的庫存將開始有所改善，預期在未來幾個季度將會持續下去。巨大將在8月4日發布2023年第二季度財報，日系外資預期，財測展望預估上行將在短期內推動股價上漲。
日系外資指出，由中長期角度來看，中國大陸自行車市場需求強勁的，而需求強勁可望延續至2024年，另外，電動自行車的題材將於2024年在歐洲和美國拉開序幕，決定調高巨大評等至「優於大盤表現」，目標價調高至260元。
日系外資在最新出爐的報告中指出，調高巨大(9921)評等，由原先中立的「持有」調高至「優於大盤表現」，目標價由205元調高至260元。
日系外資預估，2023年第二季度開始巨大的庫存將開始有所改善，預期在未來幾個季度將會持續下去。巨大將在8月4日發布2023年第二季度財報，日系外資預期，財測展望預估上行將在短期內推動股價上漲。
日系外資指出，由中長期角度來看，中國大陸自行車市場需求強勁的，而需求強勁可望延續至2024年，另外，電動自行車的題材將於2024年在歐洲和美國拉開序幕，決定調高巨大評等至「優於大盤表現」，目標價調高至260元。
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