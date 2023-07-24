美系外資表示，微軟將於7月26日召開電話法說會，Meta也預計在7月27日公佈2023年第二季財報。根據先前針對雲端AI(人工智能)的報告中顯示，預計2023年來自美國超大規模企業的訂單將會增加，其中微軟將佔據主導地位帶領；至於Meta，其也是生成式人工智能伺服器的第四大買家。

美系外資表示，有鑑於超大型企業由有顯著的資本支出，預計在未來6~12個月計算機用伺服器的市場恐被AI伺服器繼續被蠶食，這將限制信驊的股價表現，然而，假設人工智能應用程序以更快速的速度被貨幣化(轉換成實質收益)，則這將導致更高的資本支出，從而推高信驊的股價。

美系外資針對微軟所釋出的財測提出3種情境假設。首先，微軟2024財年第一季資本支出預估季增率大幅上升，2024財年投資將擴大到所有基礎設施，而Meta的2023財年資本支出指引提高了超過30億美元；再者，微軟2024財年第一季度資本支出指引相較上一季上升，並增加2024財年對於人工智能的投資，而Meta 2023財年資本支出指引提高了0~30億美元；最後，即微軟2024財年第一季度資本支出指引將季度持平甚至下降，轉向專注於效率提升，而Meta的2023財年資本支出預期降低。

就上述3種情況來說，美系外資認為出現第二種狀況的機率高達60%。另外，就情境一來說，信驊股價將上漲超過 3%；情境二則信驊股價上漲3%至下跌3%；情境三則信驊股價將會下跌逾3%。