大考中心今召開考試委員會議，討論今年分科測驗違規狀況，有68件是在答題卷寫與答案無關的文字或符號，有考生畫任天堂遊戲中的角色卡比或進行素描，大考中心代理主任黃璀娟，考生畫的滿可愛的，應該是花不少時間，但已經違規，依規定扣1級分。

大考中心統計，今年分科測驗共有142件試場違規案件，較去年的128件增加14件，其中未攜帶應試有效證件54件，教去年71件減少17件；應試時行動電話未完全關機或發出聲響或攜於身上或置於座位旁等，違規件數42件，較去年30件增加12件。

依據簡章，考試開始鈴響後，若發現考生攜帶的行動電話未完全關機，不論其放置位置，均扣減該科成績4級分。黃璀娟說，這項違規罰很重，但仍有很多考生未注意到。

考生在分科測驗答題卷畫任天堂遊戲中的角色卡比，被扣1級分。（林志成攝）

黃璀娟進一步指出，今年分科測驗有68件是在答題6卷寫與答案無關的文字或符號，有考生畫漫畫、有人畫卡比、有人畫兔子，還有人素描畫一支鋼筆，這些人畫的內容滿可愛的，應該也花了不少時間，但大考中心不鼓勵這種行為，也會對這些人扣1級分。

此外，去年學測時曾發生5766位考生未在答題卷上簽名而被扣分，引發軒然大波。不過根據大考中心統計，今年分科測驗仍有190個考生未在答題卷上以正楷簽全名，他們會被扣1級分。

大考中心表示，今年分科測驗將於7月28日寄發考生成績通知單，當天上午9時起並提供網路和語音查詢，報名資料有填手機號碼者，將收到簡訊通知成績。

大學考試入學分發委員會也預計於7月28日公布今年分發入學管道招生總名額（含各管道回流）、組合成績人數累計表、最低登記標準表，8月1日至4日開放登記志願，8月15日公布大學分發入學錄取名單。