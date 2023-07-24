HAYASE日本料理即日起至8月20日期間，用餐加價200元食事可升等為「迷你鰻魚丼飯」。(JR東日本大飯店台北提供)

HAYASE餐廳設計以城堡小鎮仙台為主題，可欣賞到從日本訂製，與原物同尺寸復刻的日本戰國時期武將「伊達政宗」的盔甲進行裝飾。(JR東日本大飯店台北提供)

料理長郡司行雄來自日本仙台，專精傳統日本料理、懷石料理、天婦羅、活魚、鍋物與牡蠣料理等。(JR東日本大飯店台北提供)

日本土用丑日是一年之中最令人感到無精打采的炎熱時期，傳統日本人會在此時食用鰻魚補充體力。JR東日本大飯店台北館內的HAYASE日本料理餐廳，料理長郡司行雄(Yukio Gunji)特別在日本土用丑日推出鰻魚料理，在炎熱夏日幫民眾補充精力抗暑。即日起至8月20日推出整套「鰻魚懷石料理」，售價3800元起。

「鰻魚懷石」晚饗套餐，以懷石料理的精神出菜，饕客可品嚐到整套不同手法以鰻魚入菜的懷石精選，有「鰻魚黃瓜拌」、「和牛澤煮椀」、「薄切白身魚」、「鰻魚押壽司」、「鰻魚白燒」、「鰻魚丼飯」等，加價600元還可品嘗到「鰻魚捲玉子」，客人可一次品嚐各式各樣的鰻魚佳餚，隨著菜單設計的起承轉合，搭配鰻魚料理的多樣性，度過炎熱夏天。

料理長郡司行雄分享「HAYASE日本料理以提供日本東北原汁原味的懷石料理為主，運用多樣化的食材以懷石細緻烹調的手法呈現，將最棒的部分讓客人品嚐。」若選擇其他懷石料理套餐，8月20日前也可加價200元將食事升級「迷你鰻魚丼」，7月30日土用丑之日當天不需加價即可升級。

位於JR東日本大飯店台北B1樓的「HAYASE」日本料理，為日本東北仙台的hotel metropolitan旗下品牌餐廳，有著30年歷史。餐廳設計以城堡小鎮仙台為主題，門口使用從日本訂製，與原物同尺寸復刻的日本戰國時期武將「伊達 政宗」的盔甲進行裝飾。餐廳內設有懷石料理區、割烹用餐櫃枱、鐵板燒用餐區。特別是割烹用餐區，環繞著師傅的餐檯設計，客人在用餐的同時可欣賞到如藝術般的廚藝技巧，另有6個分別可容納4名到10名的包廂可供使用。