俄羅斯總統蒲亭在今天稍早發表的文章寫道，俄羅斯退出確保烏克蘭穀物安全出口的黑海穀物協議，是因為協議沒有展現人道主義，失去繼續的意義。

路透社報導，根據克里姆林宮官網刊載的文章，蒲亭表示：「未能展現人道主義目的合理性的『糧食協議』，已失去繼續的意義。」

莫斯科稱延長協議的條件未獲履行後，上週退出1年前允許烏克蘭在戰爭期間從黑海港口出口糧食的協議。

但蒲亭上週提出讓莫斯科重返協議的關鍵要求，並未直接提及人道主義目的。

退出協議後，俄羅斯幾乎每天都針對烏克蘭出口食品的港口發動攻擊。南部港口敖德薩（Odesa）昨天發生的攻擊造成1人死亡，多人受傷。

蒲亭在文中說，俄國希望今年有創紀錄的收成。這篇文章發表時機正值俄非峰會27日與28日於聖彼得堡（St. Petersburg）舉行前夕。

蒲亭表示：「我想確保我國能以商業交易，以及免費提供的方式替代烏克蘭糧食，特別是因為我們預計今年的收成將再次創紀錄。」（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1120724