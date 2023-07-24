桃園工業年產值近新台幣3兆元，高雄銀行（2836）在桃園設立3個分行，深耕20年，其中的桃園分行民生路舊址，因為行舍不敷使用，24日喬遷至中正路的地標「葛里法大樓」，提供更舒適的服務。

高雄銀行24日由董事長鄭美玲帶隊，主持桃園市桃園區中正路1300號新址「喬遷剪綵儀式與開幕茶會」，鄭美玲致詞時表示，高雄銀行看好桃園地區的經貿發展，過去分別於桃園區、平鎮區及龜山區設立分行，深耕20年。

她說，原桃園分行民生路舊址，因為行舍不敷使用，為了讓來行申辦業務的貴賓，能享有尊榮及優質的專業服務，遷址至中正路的地標「葛里法大樓」，並重金打造嶄新明亮、寬敞舒適的環境，來服務客戶。

高銀表示，桃園市為六都之中人口增加數與增加率最高的大都會，也是平均年齡最年輕的直轄市，且桃園市工商登記家數成長快速，發展潛力十分可期，再加上桃園工業年產值近新台幣3兆元，完整的產業聚落輔以航空城等重大投資建設與轉型，積蓄蓬勃的發展能量，持續吸引國際性企業進駐投資。

高銀說，高雄銀行為支持力挺企業，並協助企業低碳轉型，提供綠色融資優惠專案，如太陽能光電及綠電優惠貸款專案、廠房貸款專案，此外，也推出網路外匯匯款優惠專案、基金手續費優惠、數位品牌「雄HoYaa」提供一系列台外幣優利活存及各項數位服務等，也將持續規劃更多元的金融活動，歡迎親臨指導。

高雄銀行除提供專業的財富管理及金融創新服務外，並致力於公平待客及普惠金融。在面臨全球氣候變遷，配合主管機關推動綠色金融行動方案、永續發展路徑圖及淨零碳排等政策，積極發揮金融影響力，辦理永續發展領域相關投融資業務，包括投入綠能產業貸款，協助客戶永續轉型，期能成為桃園地區鄉親朋友打拼事業的好夥伴。