Makiyo（川島茉樹代）日前閃電結束離婚，和小3歲前夫小金結束14個月的短命婚姻，恢復單身的她，日前首度在臉書開直播買衣服，Makiyo大方提已經離婚，嗨喊現在是單親媽媽，表示為了家人要堅強「開直播也是為了家人，要賺奶粉錢」。

Makiyo去年520帶球嫁給小3歲的醫美業投資人小金，同年10月她順產，婚姻僅維持1年2個月，雙方因相處與個性不合，已正式辦理離婚手續，恢復單身的Makiyo日前首度在臉書開直播，大方說她已經離婚，要大家不要擔心，「我跟大家說，離婚這事情還真的滿簡單的」。

Makiyo表示雙方是和平分手、心情很平靜，笑說：「恢復單身了 耶」，對著鏡頭嗨喊現在是單親媽媽，Makiyo表示，為了家人要堅強「開直播也是為了家人，要賺奶粉錢」，她回應粉絲：「單身棒棒是不是」，並笑回「嗯嗯」以示同意，態度相當豁達。

婚姻僅維持1年2個月，經紀人透露，Makiyo和小金去年底在月子中心產生摩擦，是成為離婚的導火線，中間雖然為家人努力磨合，但仍爭吵不斷，最後決定和平分開，Makiyo表示：「未來互相給予祝福，MAKIYO本人會繼續加油努力扶養家人。」