高雄行人違規過馬路，還伸腳作勢影響騎士通行。（摘自社會事新聞影音／崔正綱高雄傳真）

行人闖紅燈，竟還伸腳嚇機車騎士！高雄市新興區日前一名行人違規闖紅燈過馬路，最後當騎士接近時還伸腳作勢想干擾通行。這一幕被一旁汽車駕駛錄下，讓他氣炸飆罵他是在「衝X小」。對此，轄區警方指出，尚未接獲報案紀錄，仍主動進行調查並通知該行為人到案說明，如查證屬實，將依《道路交通管理處罰條例》78條相關規定予以告發製單，開罰新台幣500元罰鍰。

今日早上「社會事新聞影音」上傳一段影片，畫面顯示21日下午4時16分許，有一名汽車駕駛行經新興區七賢二路、同愛街口時，發現前方一名行人違規闖紅燈走斑馬線過馬路，而該名行人安全走到對面路口前，卻折返對行駛中、接近他的騎士作勢伸腳干擾通行，此離譜行徑，也令全程目擊的汽車駕駛破口大罵他是在「衝X小」

對此，新興分局回應，目前尚未接獲報案，仍將主動進行調查並通知該行為人到案說明，如查證屬實，將依道交條例78條相關規定予以告發製單，將開罰新台幣500元罰鍰；據悉，若伸腳造成交通事故，可依刑法公共危險罪、過失傷害等罪嫌，移送法辦。