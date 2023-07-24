歌壇天后李玟（CoCo）本月初輕生送醫不治，享年48歲，李玟二姊李思林也透露，將在31日舉行追思會，今（24）日她也開通YouTube頻道宣布當天將會進行直播，讓全球歌迷都可以前來送偶像最後一程；此外，也傳出老公Bruce將「現身致詞」消息。

李思林今（24）日她開通YouTube頻道，並發出一段影片說道：「我知道CoCo的粉絲是遍佈全世界，也有很多這次是不能來參加追思會，所以31號的四點鐘，我會在這裡有直播。希望二姊能做到不要漏到任何一個粉絲，在這個非常艱難的時期，讓我們陪CoCo走這最後的一段路。謝謝大家。」

事實上，21日港媒曝光了李玟訃聞，當中可見喪禮時間及地點，而當天晚上6點到10點將開放給歌迷祭拜，隔天上午10點30分於大殮後出殯，其餘時間則以私人形式舉行，訃聞中也強調，拒收奠儀，盼親友能將此心意贈予「瑪麗慈善基金」或「關愛基金」。

然而，值得注意的是，訃聞中僅標註李秋林、李思林兩位姐姐及姐夫的名字，不見李玟老公Bruce及兩位繼女的名字，引發外界揣測，而根據《三立新聞網》報導，李思林表示，上面也未出現母親的名字，旁邊也特別強調「親屬繁衍 恕未盡錄」強調人已經不在了，無須再胡亂炒作各種話題。