台南市長黃偉哲24日到新營曬書店宣傳文化部「文化幣」活動時，提到台南市立圖書館有2萬多本的書逾期未還，其中最久長達31年，但根據中央頒布的法規，借書10年不還卻只罰60元，因此接下來台南市議會臨時會，希望議員能提案，一起訂定一個有感的罰則，保障其他讀者的權益。

文化部發放成年禮金1200點文化幣給18至21歲的青年，為推廣民眾到書局使用文化幣，黃偉哲今天到新營曬書店當「一日店長」；他說，日前政大書城傳出停業的消息，讓民眾主動發起搶救，而新營也有獨立書店值得大眾關心，因此來曬書店擔任一日店長協助行銷，同時推廣文化幣買書加碼送的活動。

黃偉哲致詞時還提到，全台許多公共圖書館有民眾借書不還的情形，台南市立圖書館也有2萬多本逾期未還，最久甚至達31年，但現有法規規定，借書不還10年只罰60元，因此接下來臨時會，希望議員能提案，針對台南公共圖書館逾期不還的人，一起訂定一個有感的罰則，增進大家重視其他讀者權益。