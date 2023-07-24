為加速台北市都市更新，台北市政府3月推出「公辦都更7599專案計畫」，都更處表示，目前已受理申請9案，尤其是老舊社區民眾對公辦都更降門檻最有感。另，台北市都市更新處於12行政區辦理說明會，吸引341位里長及里幹事共襄盛舉並表示肯定。

都更處指出，3月3日公告實施公辦都更7599專案計畫，提供「早進場、幫試算、助選屋」等三大創新服務，第一階段「早進場」，降低意願整合門檻至75％，推出後收到許多民眾來電諮詢。不少民眾提到，因社區所在地區尚未有建商整合，又或是民眾對於都更後的權利價值不清楚，導致意願整合不易，遲遲無法啟動都更程序。

都更處說，7599專案計畫降低受理門檻、免費幫忙財務、換坪比試算等服務，使民眾再次看到都市更新的機會，再加上信任政府公開、透明的辦理程序，大幅提升公辦都更整合意願比例。

都更處提及，為讓更多市民了解7599專案計畫的申請條件及流程，已於4月至6月間於台北12行政區，針對各區里長舉辦說明會，共計341位里長及里幹事參與，期望藉由里長的協助可以將最新、最正確的資訊傳遞給有都更需求的里民。

都更處表示，公辦都更7599專案計畫截至目前為止已受理申請9案，向一年受理10案的目標邁進，預計於今年第三季辦理多案第二階段「幫試算」方案說明會與意願調查。而今年度受理申請至8月31日止，有公辦都更需求的市民請盡早申請，避免向隅。