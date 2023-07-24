法人提醒，生成式AI受惠最大為三朵主力公有雲及其概念股，企業將陸續公告上半年財報，若業績展望偏向保守，要留意漲多股拉回修正。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，從過往創新科技推出後的產業關聯度觀察，AI帶來的股價受惠紅利將由半導體股再擴及AI數位基建的相關產業鏈，其中更以上半年股價表現較落後的公有雲產業、AI巨型資料庫建置、上雲後的資安需求等相關產業成為布局重心，預期將是AI熱潮延續中下一波股價紅利受惠標的。

李坤憲說明，生成式AI興起，帶動企業支出提升，受惠最大的公有雲，有三朵主力雲，包括Microsoft Azure、Amazon AWS、Google Cloud等，根據Morgan Stanley的研究，AI及機器學習等領域結合公有雲的投資比重目前占比3%，未來3年可望進一步成長至9%；此外，像是資料庫廠商Datbricks、Snowflake、MonogoDB等，還有像是客戶服務系統Salesforce等，都受惠AI運用的結合、系統及軟體需求等，AI驅動相關企業營收與獲利持續成長動能。

市場看好AI產業下波投資重點在公有雲的布建領域，此外，企業在資料庫、資安的投資，也會跟隨AI運用規模擴大而增加。李坤憲提醒，AI產業長線發展持續看好，但總體經濟放緩的隱憂仍在，加上今年不少大型股股價漲幅大，後續一旦面臨財報保守，留意可能出現漲多個股股價較大波動疑慮。