根據內政部公布的人口遷移資料，高雄今年上半年淨遷入超過1.3萬人，位居南部之冠。房仲分析，磁吸效應兩大關鍵，其一是疫後國人返台恢復國籍，第二是受惠科技業、台商回流，紓緩北漂情形，甚至出現就業人口南漂。

住商機構指出，南部生活圈5縣市今年上半年人口都有淨遷入表現，高雄市及台南市淨遷入人口都超過1萬人，因地緣關係南部各縣市人口交互流動狀況明顯；台南市主要人口來源為高雄市，上半年共有3000多人從高雄移入、2700多人移往高雄，至於屏東縣與高雄市人口流動也很頻繁，從屏東遷往高雄或高雄遷至屏東的人口都在3000人以上。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，遷入人口正成長有兩項原因，其一為疫情無法歸國的國人陸續回國復籍，另一是南部近幾年受到科技業、台商回流帶動，北漂的情況趨緩不少，還出現就業人口南漂機會，但也受到大型企業話題及疫後資金潮影響，房價顯著上揚，甚至拉動南二都周邊區域，因此嘉義市平均房價邁入2字頭。

郎美囡表示，高雄市、台南市房價雖均價還在20出頭，但這兩都的蛋黃區房價都有3、4字頭，只有偏郊區、外圍地帶有1、2字頭，導致財力有限或總價考量的買方往外擴散，至嘉義市及屏東縣置產，讓兩個縣市人口正成長超過千人，並讓嘉義市的平均房價逼近台南市。

住商不動產鳳山文山加盟店店東鄭啟峰提到，南部各縣市常因就業機會及房價變動而人口互相遷移，南部這幾年受惠半導體產業發展，高雄市更因科技廊帶的政策讓市場穩定發展，有助於人口成長。

鄭啟峰觀察指出，雖然台積電在高雄設廠進度眾說紛紜，但受其影響比較大者僅楠梓區，其他區域變動不大。至於台積電在台南建廠，因高雄市地理位置與台南市聯動性高，吸引不少高雄市民輕移民至台南市，以至於高雄對台南人口淨輸出。