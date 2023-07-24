2023年泰國曼谷「臺灣形象展EXPO」日前落幕，高雄經發局攜手高雄電動車業者參展，創下佳績，現場訂單預估達新臺幣約5,000萬元，預估未來衍生商機至少2億元以上，更獲得電動車電池大廠有量科技承諾，近期將南下高雄勘查。

高雄經發局24日表示，泰國曼谷「臺灣形象展EXPO」高雄館開幕後，即獲得泰國當地買主的密切注意，汽車廠Carryboy也探詢合作商機，高雄電動車產業從上游材料、中游零組件、下游成車一應俱全，讓全場留下深刻印象，成功協助高雄企業與泰國市場建立起鏈結，提高當地買主未來持續擴大合作的高度意願，為在地電動車產業更進一步打開泰國市場，更加深化高雄新南向重要對接窗口的品牌定位。

高雄經發局與參展廠商，共同舉行「鏈結高雄 商機媒合會」，包含電動車、充電樁設備、機械、金屬加工、物流等多家廠商派員與會，泰國工業聯合會（The Federation of Thai Industries）庄漢光委員也蒞臨現場，在地廠商與買主共進午餐面對面交流，為雙方開啟良好的互動開端。

經發局說，不只是參與展會，高雄經發局也針對泰國智慧城市、電動車、水岸夜經濟等項目，進行參訪，拜會泰國政府發展智慧城市的重要推手「泰國數位經濟促進局（DEPA）」，針對智慧城市的推動，分享經驗與交換意見，泰方對於亞灣5G AIoT創新園區及五大服務應用的推動情形表示肯定，並表達高度的合作意願，希望雙方持續保持互動，媒合更多商機。

高雄經發局也特地參訪「泰國特斯拉」美譽的EA集團、以及有量科技泰國工廠，其重要推手集團創辦人兼執行長Somphote Ahunai，偕同有量科技董事長Chatpraon Sripratum、總經理李誌誠親自接待，該集團為有量科技的最大股東，高雄經發局長廖泰翔除了與Somphote Ahunai執行長針對電動車發展交流，也向李總經理當面表達、期待促成有量科技投資高雄，獲得李總經理正面回應，表示已規劃近期赴高雄勘查。

高市府也參訪輝創電子的泰國廠，輝創的高雄和發新廠2022年12月啟用，是高雄第一座車輛自架試驗場。輝創表示，因應未來電動車需求，泰國廠目前也著手規劃擴廠，可望成為該公司在東南亞的生產中心，經發局說，高市府將持續協助輝創技術研發、人才媒合等方面的需求，希望彼此攜手合作擴大海外商機。

高雄經發局長廖泰翔表示，泰國是國際重要的汽車生產聚落，也積極推動電動車產業，高雄身為新南向重要對接窗口，為協助在地業者爭取泰國電動車商機，對於有意願進軍新南向市場的在地廠商，高市府會持續提供協助，運用高雄新南向對接優勢，搶攻東南亞電動車市場的龐大商機。