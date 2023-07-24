2023亞太暨永續行動獎結合博覽會暨高峰會，具有極高的國際及社會能見度，超過50個以上的公、私部門暨單位策展，及超過18萬觀展人次參與活動。（東海大學提供／馮惠宜台中傳真）

2023亞太暨台灣永續行動獎結果出爐，東海大學攜手五大醫院共同開發AI醫療科技，以「創新的醫療系統聯盟」為亮點，獲2023亞太暨台灣永續行動「SDG09金獎」，這也是獎項的最高榮譽之一。東海跨域創新學院院長翁紹仁表示，東海沒有醫學院，卻可以與眾多醫院合作，這代表東海AI技術備受認可，未來期許以此為產學發展主軸，讓台灣醫療再次登上國際舞台發光發熱。

同為醫療系統聯盟執行長的翁紹仁指出，目前醫療系統聯盟新技術開發己有10多項技術成果，合作醫院包括台中榮民總醫院、中山醫學大學附設醫院、彰濱秀傳醫院及童綜合醫院、國軍台中總醫院。翁紹仁說，這是醫學管理上的一大突破，也是這次獲獎的關鍵因素之一。

台灣企業永續獎執委會表示，2023亞太暨永續行動獎結合博覽會暨高峰會，具有極高的國際及社會能見度，超過50個以上的公、私部門暨單位策展，及超過18萬觀展人次參與活動，其中參與企業來自台、日、韓及其他亞太國家的企業、大學、政府單位。執委會說，希冀藉由此活動，能激發台灣跨業結盟與開拓國內外市場的契機，驅動企業的創新能量和推升國際競爭力。

東海校長張國恩表示，翁紹仁帶領的聯盟，致力於發展AI技術來協助醫生解決問題，提升醫療創新服務與技術的價值。