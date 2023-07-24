餵藥案受害老師提告五人 王鴻薇怒批「這人」：有無羞恥心

新北餵藥案餘波盪漾，國民黨立委王鴻薇24日陪同幼園教師赴台北地檢署按鈴控告民進黨立委羅致政、時代力量立委王婉諭等5人誹謗及洩漏個資；對此，羅致政否認相關情事，遺憾此事遭藍委政治操作；王婉諭則向受輿論波及者致歉，並對王鴻薇不願修正不實指控，持續政治操作、撕裂社會，她深感遺憾。

今年5月中旬的板橋幼兒園「餵藥案」，引發軒然大波，幼兒園老師一度飽受外界及家屬責難，更重創新北市政府及參選總統的新北市長侯友宜聲望，但案經北榮、部立台北醫院等醫療院所、調查局檢測幼兒血液、尿液及毛髮都呈陰性或未檢出後，新北地檢署7月12日偵結，認為查無犯罪證據，將園長和8名教師不起訴。

當事幼園教師上午在王鴻薇陪同下，赴地檢署控告羅致政、王婉諭、賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍、兒權會創會理事長王薇君、中原大學副教授招名威，另對王婉諭、王薇君擅自公布老師們姓氏、英文名及教學班級，提告涉嫌違反《個人資料保護法》。

對此，羅致政指出，從開始到現在態度都一樣，就是要求新北市府盡快採取行政調查查明真相，並沒有任何毀謗或洩漏個資的情況，遺憾此事被國民黨立委行政治操作，「那是沒必要的」；至於是否會和教師道歉，他表示，很遺憾過程中造成教保人員困擾，現在真相已經呈現，但很多家長還是有疑慮，這部分會提供長期健康諮詢。

王婉諭則說，整起餵藥案發展到現在，各方理性的建議，她都虛心接受。對於在這起事件過程中，因輿論沸騰而遭到波及的人，她也願再次致上歉意。至於提告或以司法途徑尋求協助，都是人民的權利，她皆予以尊重。

王婉諭表示，各方角力下造成的衝突與對立，本非所願，對於王鴻薇仍不願修正不實指控，持續進行政治操作、撕裂社會，她深感遺憾。「希望大家不要去攻擊追求真相的家長，所有責難，請到我為止。」

她表示，6月5日她和家長共同召開第一場記者會以前，家長們面對的情況，是新北市府完全忽視家屬呼籲，令他們心急如焚，卻束手無策。她的初衷很簡單，就是為孩子和家長站出來，呼籲「政府」積極作為、加速調查、釐清疑義，保障孩子們的權益，讓社會大眾能夠安心。面對當時家長們的無助，如果再重來一次，我還是會選擇站出來。未來我也不會改變初衷，我將繼續跟需要的人站在一起。