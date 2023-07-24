行政院長陳建仁。（本報資料照片）

行政院發言人林子倫今日表示，根據中央氣象局最新預報，杜蘇芮颱風將於本周三開始影響台灣，院長陳建仁今早已責成內政部、經濟部、農委會、交通部及海委會等相關各部會嚴正以待，密切關注颱風動態，並且提前做好防颱準備，加強與地方政府聯繫，慎防強降雨所造成的災情，確保國人生命及財產安全。

林子倫表示，另外有關日前帛琉籍貨櫃船天使輪沉沒導致貨櫃落海等情事，目前打撈作業仍在進行中，陳建仁已請交通部及海委會務必加強監控，並責成交通部次長祁文中到場指揮，加速相關作業，以防颱風來襲期間造成航行安全問題。