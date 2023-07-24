執行長Ola Kaellenius說：「要做到這一點，我們必須掌握電動推進技術，正如同數位化那麼完美，這也是我們客戶所期望的」。

根據在2021年提出的戰略，從2025年開始，賓士所有的新車生產平台將只生產電動車。

賓士一位高層表示，該公司在中國即將推出的車款，將基於最新的MB.EA平台，以便能更好地滿足當地客戶需求，特別是在空間和數位內容方面。

Counterpoint Research發現，中國仍是德國汽車廠最重要的市場，但是中國當地品牌控制了約8成的中國市場電動車市佔。

中國對於賓士相當重要，另一原因是賓士兩位大股東持有大量股票，一位是北汽集團，另一位是吉利汽車董事長李書福。

同時之間，柏林政府在本月稍早發表《中國戰略》，試圖減少對中國經濟依賴，並指出與中國的系統性競爭關係。烏克蘭戰爭暴露了德國能源對俄羅斯單一依賴的風險，並讓德國反思對中的經濟依賴。