國道3號增設金城交流道，高速公路局19日宣布工程以27億2000萬元決標，將於一個月內完成簽約事宜，並於10月至12月間取得工程用地，開始進行施工，預計今年底動工、2027年完工。交通局表示，市府已請高公局提送施工交維計畫，未來也會因應交流道，調整金城路雙向各3車道。

交通局長鍾鳴時表示，國道3號是土城區重要的通勤交通幹道，為提前因應土城未來發展，舒緩國道3號土城及中和交流道的壅塞狀況，市府向高公局提出金城交流道建設計畫，在土城和中和交流道之間新增交流道匝道，銜接金城路。

交通局綜合規畫科長吳政諺說，金城路未來會配套調整雙向各3車道，設置左轉專用車道，降低左轉車輛干擾直行車的行車秩序和順暢，同時優化路口號誌時制，持續監控，使金城交流道完工通車後仍可維持地區道路服務水準，兼改善現有中和與土城交流道壅塞情形，對地方經濟發展是一大利多。