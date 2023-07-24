中天綜合台《小明星大跟班》明（25日）晚10點播出「開什麼就倒什麼！難道我沒有當老闆的命」。被稱作「火鍋女王」的甄莉，透露各分店收攤，還被10年員工提告，要求賠償2百多萬元。種種的慘痛經驗，都讓甄莉直呼不再當老闆了。

甄莉說，火鍋店最多開到5間分店，經營的第一年已經回本，當後面冒出一堆吃到飽的店，就變得只能賺服務費。她說，自從火鍋店失敗後，她就很抗拒再開店當老闆：「老闆真的很難當，我寧願當員工，員工賺的比老闆多，老闆該有的保險沒保到就慘了，勞退也是賠死。」這點讓吳宗憲有同感：「員工賺的是穩定，但老闆卻要承擔巨大風險。」

甄莉補充：「像我們做了大概10年收攤，有員工因為剩的第5家分店沒聘他，他就去告我要賠他10年的薪水，大概2百多萬。」錦雯也碰過一樣的狀況：「這種員工拿到錢之後，他會說他回來做，你也要用他，所以現在當老闆真的好可憐、好辛苦。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。