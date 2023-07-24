宏碁創辦人施振榮今表示，肯定陳俊聖與宏碁經營團隊的努力，但也特別點出，媒體只計算期間宏碁巿值的成長，其實還「少算」了2016年至2023年，8年期間所配發的8.53元現金股利，股息總計260.6億元。

宏碁今早股價漲逾半根停板，盤中最高價為38.15元。

施振榮表示，要如何評估一個企業所創造的價值？一般人的盲點是常常只看到顯性或短期的價值，從王道思維來看，看企業價值，就要長期來算六面向的總帳(「有形」或「無形」「直接」或「間接」「現在」或「未來」)，甚至「隱性價值還重於顯性價值」。我們常在新聞報導中看到一家企業的巿值多少，這往往只是看到有形、直接、現在的顯性價值，其實我們更應該長期去看企業所創造無形、間接、未來的隱性價值，在關心企業為股東創造多少價值之餘，也要關心企業是否與所有的利益相關者—包括員工、往來供應商、社會等等利益相對平衡。

施振榮說，陳俊聖擔任執行長後，展開大刀闊斧的改革，沒有利潤的訂單就不做，雖然公司營收因此大幅下滑，但卻開始可以獲利。在過去八年，初期用公積分紅，慢慢累積盈餘，逐漸轉為盈餘分紅。陳董事長這些年為股東所創造的價值，除了宏碁巿值的成長外，還要加上每年的現金股利，以及更多看不到的隱性價值，要算長期六面向的總帳。身為王道領導人，面對未來的種種挑戰，就要用不同的策略來創造價值。

此外，對於媒體上經常報導的富豪排行榜，施振榮也點出其中的盲點，他說，在計算富豪的身價時，往往都只看到其資產，卻沒有計算負債。他特別提醒，長期投資不能用借款來投資，有些人會用股票質押借款來投資，從資產面來看是虛胖的。當年在亞洲金融危機時，很多東南亞及韓國公司出事，台灣的公司沒出什麼問題，但一些過度質押股票的大股東就因此出事。