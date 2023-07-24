吃醋是一種在乎的表現，不少情侶都有過相同的經歷，《科技紫微網》運勢專欄指出，巨蟹座、獅子座、天蠍座是天生的大醋桶，一旦開始吃醋便會一發不可收拾，其中天蠍座任何風吹草動都會引起醋意，甚至會連新、舊帳一起算，所以千萬別招惹他們，否則後果恐不堪設想。

▍巨蟹座

巨蟹座的感性是出了名的，一旦吃醋，他們的世界就像天塌下來一般，這時會假裝堅強，忍住眼淚說「我沒事，我可以」，便會轉身躲到角落默默傷心，內心上演著一幕幕虐心的背叛大戲，彷彿自己就是那悲情的主角。

此時伴侶若去哄他們，稍有不慎說錯話， 更會雪上加霜，這不能怪他們氣度小，他們只是想得到伴侶更多關注，所以需靜下心並多花點時間給予陪伴，且口頭安慰還不夠，必須用行動告訴巨蟹「你最重要」，慢慢讓他們轉悲為喜，以免讓感情留下裂痕。

▍獅子座

明明吃醋還死不承認，絕對就是獅子座無疑了，而且還不認為自己在吃醋，簡直是「死要面子活受罪」的真人版教科書。獅子座一旦吃起醋來，通常會有一段暴風雨前的寧靜，變得跟陌生人一樣客氣，然後話語中帶有諷刺的意味。

一旦感覺到這種情況，伴侶需趕快躲開，以免掃到颱風尾，最嚴重的情況就是當場失控。而這時伴侶千萬不能與獅子座正面迎擊，因為受傷的絕對是自己，等到他們發洩完稍微冷靜後，一定要向他們堅定表明立場。

▍天蠍座

對於佔有慾極強的天蠍座來說，任何風吹草動都能引起醋意，不管青梅竹馬、朋友、同事或點頭之交，都是他們吃飛醋的對象，就算伴侶只是多誇了別人幾句，也會在心裡默默吃味，懷疑伴侶是否變心了？

天蠍座非常會記仇，在他們心中的記事本裡，幾乎能把伴侶受懷疑的行為統統記錄下來，例如上次是私下傳訊息、這次是拍合照等，所以千萬不要讓他們吃醋，否則有可能會新、舊帳一起算就難以收拾了。