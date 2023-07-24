報導引述中國社會科學院學部委員余永定說，在總需求不足的情況下，貨幣政策有效性會出現問題。當前面臨的最尖銳問題是總需求不足，或者說是有效需求不足。在此情況下，貨幣政策有必要進一步放鬆，貨幣政策傳導機制也需進一步完善。

繼續保持貨幣總量的穩定增長成為當下市場共識。為加大對金融機構的流動性支持，植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，第三季內金融機構法定存款準備金率有望繼續下調，從而有效對衝第三季、第四季將到期的中期借貸便利（MLF），以保持合理的中長期流動性供給，增加金融機構可用資金、降低期限錯配等風險。

粵開證券研究院院長羅志恆亦表示，當前商業銀行的加權平均法定存款準備金率有進一步下調空間。適時適度降準，有助於保持流動性合理充裕，促進信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

中國人民大學經濟學院教授于澤表示，從企業端看，經濟循環速度在逐漸放緩。需進一步降低企業融資成本，降低利息支付，以減輕成本壓力。在降息過程中，也需考慮銀行的淨息差水平。建議進一步全面降息，兼顧存貸款、負債和投資兩端，從而保證一定的、正常的銀行淨息差空間，防止在商業銀行領域出現過度風險積累。