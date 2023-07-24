夢多曾在台開設酒吧、章魚燒店。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（25日）晚10點播出「開什麼就倒什麼！難道我沒有當老闆的命」。王少偉透露麵包店失敗的原因和股東有關：「一開始蠻成功的，想說趁規模還不大的時候，先把Know-How學起來再開放加盟，可是有個股東野心比較大，他趁我拍戲的期間，把我的品牌加入了加盟展。」王少偉覺得品牌還沒穩定成熟，冒然開放加盟太冒險：「我知道後就斷尾求生，整個品牌戛然而止，會計師結算下來，我個人就賠了8位數。」

Sandy好奇他是否後悔那時做的決定？王少偉態度倒很堅決：「沒有，開放加盟我可能會賠更多，因為你只是收人家的加盟金，但不知道怎麼幫人開店。」

夢多則自嘲開什麼倒什麼：「之前開酒吧非常失敗，賠了250萬，但我還是有章魚燒的夢想，我開在林森北路錢櫃旁邊，那裡日本人超多，我想說終於要成功了，結果你們記得錢櫃火災嗎？」但真正收攤其實另有原因：「那裡很多固定客人所以還算穩定，可是我店長請日本人，台灣的法律是要給外國人1個月5萬以上的薪資，然後又遇到了疫情，我撐了半年就收了。」

吳宗憲覺得夢多推廣家鄉美食的行為很值得鼓勵：「開店真的不容易，有些傳統的美味，我也是堅持要留下來，我一直在跟我故鄉的牛肉麵老闆聊技術轉移，預計7月就能原汁原味搬到台北。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。