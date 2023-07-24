香港女星張柏芝2006年閃嫁男星謝霆鋒，兩人婚後育有2子，但婚姻僅維持5年就以離婚收場。近日謝霆鋒和大兒子Lucas在澳洲滑雪被網友直擊，而前妻張柏芝也剛好人在澳洲，被外界懷疑兩人為了兒子會面一起出去玩，並傳出復合消息，張柏芝經理人罕有公開回應。

近日有網友在澳洲墨爾本巧遇謝霆鋒和大兒子Lucas兩人在滑雪，而剛好社交平台小紅書上也有網友分享一張與張柏芝的合影，雖然各自身處不同城市，且兩人相距上千公里，但許多網友推測，張柏芝可能是帶兒子到澳洲和謝霆鋒見面，才會也恰巧出現在當地，有傳言猜測他們復合的可能性。

對此，張柏芝經理人Emily在youtube頻道突發拍片回應復合傳聞：「當然不是真的。」她笑說，如果兩人真的發生復合這件事，雙方定必會在社交平台公佈，而不是由媒體報導出來，「如果是事實，他們那麼開心，肯定會公開，沒有的話，那就是假的。」Emily告訴網友，「我知道很多人想要看到他們兩個（張柏芝謝霆鋒）復合，但我可以肯定說，在這一刻，絕對不是。如果大家以後看到類似的報導，完全不用點開。」

事實上，Emily也指出，這次張柏芝前往澳洲，其實是帶著家人到那裡探親，柏芝曾在當地求學，她不少親友都在澳洲生活。