為培養更多女性理工科人才等因素，陽明交大有意邀請新竹女中成為附屬高中，陽明交大也證實，目前已與竹女成立工作小組擬定計畫書，工作小組成員包括學校主管與學生代表，據了解，初步暫定保留「新竹女中」校名，名為「陽明交大附設新竹女中」。

陽明交大副校長陳永富日前表示，陽明交大邀請竹女成為附中的起心動念，主要是因為現在政府與企業，都希望能培養更多女性理工科（STEM）人才，前陣子台積電也鎖定各大女校持續宣傳，鼓勵女性投入STEM領域，向下紮根培養更多科技業人才。

而陽明交大早在去年就注意到此事，因此為了培養更多女性STEM人才，在新竹市最適合的就是與新竹女中合作，目前雙方已有過相關討論，也有初步合作的興趣，所以目前也共同成立工作小組，來擬定相關計畫書。

據了解，新竹女中明年將慶祝創校100周年，學校深具歷史意義，日前陽明交大有意邀竹女成為附中的消息傳出後，就有竹女校友在網路表示，竹女是有歷史意義且是大新竹地區深具傳統的學校，很不希望「新竹女中」4字被消滅走入歷史，不論如何合併，竹女不應被消失。

因此，未來若成為附中，校名將會保留新竹女中原校名，並暫訂為「國立陽明交通大學附設新竹女中」，合校後兩校仍維持獨立經費與人事，經費來源則有包括陽明交大、教育部，資源將可有效提升。