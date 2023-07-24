東隆宮斥資1200萬、耗時5個月打造的甲辰正科王船24日上午9點舉行開光儀式，全程遵循古禮、隆重莊嚴。（謝佳潾攝）

東隆宮斥資1200萬、耗時5個月打造的甲辰正科王船24日上午9點舉行開光儀式，全程遵循古禮、隆重莊嚴。（謝佳潾攝）

東隆宮斥資1200萬、耗時5個月打造的甲辰正科王船24日上午9點舉行開光儀式，全程遵循古禮、隆重莊嚴。（謝佳潾攝）

儀式完成後除分享發粿、灑吉祥糖餅給民眾外，大總理鄭春忠還首次加碼發送祈福紅包，1包108元共1093包，搶到的信眾直呼好幸運。（謝佳潾攝）

儀式完成後除分享發粿、灑吉祥糖餅給民眾外，大總理鄭春忠還首次加碼發送祈福紅包，1包108元共1093包，搶到的信眾直呼好幸運。（謝佳潾攝）

3年1科東港迎王平安祭典又將於明年登場，東隆宮斥資1200萬、耗時5個月打造的甲辰正科王船24日上午9點舉行開光儀式，全程遵循古禮、隆重莊嚴，吸引數百人圍觀，儀式完成後除分享發粿、灑吉祥糖餅給民眾外，大總理鄭春忠還首次加碼發送祈福紅包，1包108元共1093包，搶到的信眾直呼好幸運。

東隆宮指出，甲辰正科王船於去年11月底開始築造，由設計科長蔡文化帶領東港與小琉球地區的王船師傅約82人，從開斧、立＜舟參＞、船體船帆製作、安龍眼至船身彩繪，全體組員皆為義工不支薪參與，而王船建材選用檜木、黑心石及柳安等高級木材，木造築造時間約3個月，彩繪約2個月，耗費約1200萬，船身長46尺、寬12尺、高15尺，今年4月完工。

廟方經向溫王爺擲筊指示後，擇定24日在王船廠前舉辦甲辰正科王船開光點睛大典，由屏東縣副縣長黃國榮、議長周典論、大總理鄭春忠、各角頭副總理、以及王船組員擔任點睛官，9點一到，鼓樂齊揚，全程遵循古禮，莊嚴隆重。

王船開光點睛象徵為迎王平安祭典揭開序幕，現場吸引數百人圍觀，儀式結束後，東隆宮照例在王船廠前分享發粿及灑吉祥糖餅給現場香客信眾，但今年比較特別的是大總理鄭春忠還額外加碼，除糖果比以前多至1134斤外，還多了1080碗素麵、1200份蛋糕、1093包祈福紅包，當中紅包1包108元，換言之，光紅包部分就發了11萬8044元。

關於首發祈福紅包，鄭春忠表示，不管是紅包還是素麵等，他都是經過王爺公指示辦理，只要是王爺公的吩咐，他都會做。

東隆宮表示，王船開光後，將正式開放讓信眾參香祭拜、以及接受信眾的奉獻添載，但也請民眾遵循禮儀，不要觸犯禁忌。