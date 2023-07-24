基隆市長謝國樑23日表示，市府將會成立捷運基金支應基隆捷運相關的建設資金。24日上午受訪時，謝國樑坦承，成立基金這個主意，是行政院副院長鄭文燦給基市府的建議。謝國樑也擔心後續營運時可能的虧損，但他說，現在只能先思考解決基捷建設的問題。

謝國樑說，成立捷運基金是行政院副院長鄭文燦給基隆市政府的建議。謝國樑表示，透過成立捷運基金，這筆基金就不用納入基隆市政府的財政預算。透過相關場站開發等挹注，可以自償相關建設成本的支出。

不過他也擔心若基捷完工、正式營運後，可能面臨的虧損該如何支應，謝國樑說，這部分也將與中央做進一步的討論。但他也坦承，現在基隆市政府只能一步步來，先思考如何建設，至於未來的營運問題，只能等後續再來思考。

謝國樑表示，雖然等基隆捷運完工後，他一定已經卸任，但他身為基隆市長，必須考量未來基隆捷運的營運。畢竟軌道建設營運初期，必然伴隨的是相當程度的虧損。

今年3月，因為基隆市府應分擔的基捷建設經費由去年的17.7億元暴增為53億元，讓謝國樑槓上中央喊出「門都沒有」。經過與交通部鐵道局等單位多方協調，謝國樑仍表示基捷分擔款對基隆市財政會有很大壓力，但願意透過拉長分擔期限等方式盡力負擔。

據了解，成立捷運基金，除將市府編列的相關公務預算挹注進基金外，也可透過基金進行融資與借貸，並透過後續捷運的場站開發、整體開發的收益挹注，以及相關捷運開發的收入，如增額容積、地價稅、房屋稅增加的收入，也將歸入軌道基金。

如此一來，基隆市政府就可以避開市府舉債上限問題，並且不會造成公務預算的排擠效應，並透過前述的場站開發、聯合開發等方式，償還捷運基金的融資及借貸。若運作得當，更能夠為後續基隆捷運的營運，建立一套可長可久的完善資金來源。