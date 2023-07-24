天使輪甲板上原有600只空櫃，在沈船後全數脫鉤、漂流在海面上。（本報資料照）

潛水人員連兩日下水油櫃通氣口，肉眼可見甲板上已無貨櫃。（本報資料照）

杜蘇芮颱風路徑南修，中央氣象局預估26日晚間暴風圈將觸及高屏外海，帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」21日沉船後、600只空櫃漂流在高屏外海，截至24日上午已撈起173只，仍有400多只空櫃待撈。港務公司升高打撈能量，要搶在颱風來臨前、盡可能移除海上漂流空櫃，避免危害擴大。

天使輪原載運1349只20呎空貨櫃，20日因進水傾斜，船長宣布棄船，19名船員順利撤離。21日該船在高雄港外2.8海浬處沉沒，甲板上600只空貨櫃漂浮於海面後，一路往南擴散，目前多數空櫃集中於屏東林園、東港及小琉球之間海域。

中央氣象局最新預估，杜蘇芮颱風暴風圈26日晚間8點就會觸及高屏外海，中心可能直接穿越，屆時若還有空櫃未打撈，勢必遭強風及洋流打散，造成該海域來往船隻更大的風險。。

港務公司強調，颱風期間仍會持續警戒及監測，在海象狀況許可前提下，仍將持續將海上漂流貨櫃全力盡速拖回，擱淺沿岸貨櫃則拉回安全區域。今日派遣空拍機進行海域探索，搜尋零散貨櫃予以定位，並適時處理。針對近岸擱淺及上岸的空櫃，集中於鹽埔漁港後陸續運回。

海事工程公司潛水專業團隊23日下水勘查天使輪狀況，已封堵船體右舷的油櫃通氣口，今日專業潛水員再下水進行全面船體檢查，如有輕微滲油點，即予以封堵。海下抽油作業則待海事工程公司評估。

針對船隻進出港的安全，港務公司每日依據海上礙航物所在區域漂流狀況，與高雄港引水人辦事處協商，適時進行港口進出港船舶管制，務求在最低影響程度原則下，船舶可安全進出港口，未來並將視礙航物漂流狀況，持續滾動調整進出港船舶管制。