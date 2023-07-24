注重環境永續性、循環經濟的全家在2023亞太暨台灣永續行動獎、金鵰微電影展中獲頒4項永續大獎。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家攜手勝利基金會，打造身心障礙夥伴運營的24小時便利商店，體現友善共融職場。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7月26日至8月22日使用全家APP「我的公益」捐款功能，單筆捐款滿1000元以上，可獲限量款石虎公仔。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家與看見齊柏林基金會合作，透過多元活動推動環境教育，至今已累計百萬人體驗。（全家提供／朱世凱台北傳真）

衛福部統計，全台身心障礙者破119萬人，勞動參與率卻僅20.7％，遠低於全國勞動人口59％。全家便利商店推動身心障礙者職務再設計與環境教育，打造7間DEI多元共融便利店，體現友善共融職場；另限時使用全家APP「我的公益」捐款功能，滿1000元以上可獲限量石虎公仔。

全家發揮社區中心的公共性角色，並將DEI（多元、平等、共融）觀念落實於店鋪職場中，2011年就開始攜手勝利基金會，打造身心障礙夥伴運營的便利商店，至目前為止已開設7店，前後累計聘用近300位身心障礙員，提供多元就業與自我成長機會。

DEI門市透過勝利基金會職務設計、重製SOP，轉化為身心障礙夥伴能彼此截長補短的作業流程，並搭配就輔員陪伴，店舖營運情況每年維持1到2成業績成長，創造出可擴大複製的公益商模，幫助身心障礙者從這些門市中「結業」並回歸一般職場。

除了關懷身心障礙者就業，全家也注重環境永續性、循環經濟，2023亞太暨台灣永續行動獎、金鵰微電影展日前公布評選結果，全家也在兩項國內指標性的永續評比中拿下1金、1銀、2銅級獎，過去也曾和看見．齊柏林基金會合作，自2020年起發起「全家一起看見台灣」五年環境關懷公益計畫，透過環境教育計畫讓影像發揮力量，至今已有百萬人次體驗。

提及台灣生物多樣性，不得不提本土唯一現存的原生貓科物種「石虎」，全家與台灣石虎保育協會合作，26日至8月22日使用全家APP「我的公益」捐款功能，單筆捐款滿1000元以上，就能獲得限量「浪漫台三線藝術季」限定款石虎公仔。