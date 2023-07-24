由於神田是財務省副財務大臣，故無法替主管政策利率的日本央行發言。不過，神田還是透露，28日央行結束為期兩天的會議時，可能會上修當地通膨預估值。

這位曾真進場阻止日圓大貶的副財長表示，海內外一致認為，日企之間交易收取的價格，還有既有的員工薪資結構都出現了變化。若把手邊現有的數據加總來，日本央行大概還會上修通膨預估。

由於神田對通膨以及薪水大漲的言論，引發外界猜測，日本央行28日有機會改變現行超寬鬆利率政策。曾接受路透社21日採訪的神田表示，日本貨幣政策會不會有部分修正，各種猜測正甚囂塵上。

掌管日本貨幣政策的神田上周也說，若日圓走勢波動過大，日本政府不會排除採用各種選項。日圓24日匯價，兌一美元在141.34以及141.82之間狹幅遊走，再度貶破140大關。

路透社接獲爆料，日本央行本周還是以穩定的公債殖利率曲線控制政策為主，但與會各方專家學者尚未有明確共識。至於2023財年核心消費者物價預估，可能會被上修，但接下來的2024與2025預估值，應該會維持不變。