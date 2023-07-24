國賓大飯店的月餅是飯店界月餅銷售常勝軍，每年熱賣超過5萬盒月餅，早已是各大企業的指定送禮款，而讓顧客不斷回購的魔力在於國賓將經典不敗的「廣式月餅」結合台灣優質在地食材，今年除了經典熱銷口味，還加入茶的元素推出兩款茶香滿溢的新口味：「阿里山烏龍茶」、「紅玉紅茶」。

「金兔映月」六入月餅禮盒以「金秋花叢中、玉兔相嬉遊」為概念，呈現玉兔在金黃色的秋日美景中跳耀嬉戲。以花卉、草木為背景，輔以金黃、橘紅的秋日色系，呈現優雅、華麗的設計，內盒搭配國賓經典的馬口鐵罐裝，金秋風華、草木正茂、玉兔相遊、瑰麗中秋。禮盒內含金鑽鳳梨、阿里山烏龍茶、棗泥、大甲香芋、純香黑芝麻、蓮蓉蛋黃六種口味。

「皓月中秋」四入月餅禮盒以玉兔相伴明月為設計，象徵月圓人團圓的祝福之意。取自宋朝朱淑真《中秋夜家宴詠月》詞「願把團圓盞，年年對兔宮」，在花好月圓下，與家人親友團圓相聚，是最平凡可貴的幸福。禮盒內含蓮蓉蛋黃、純香黑芝麻、紅玉紅茶、大甲香芋四種口味。

國賓以傳統廣式月餅的精工製作手法，保留外皮的薄透油亮，並完美結合台灣在地食材，除了歷年深受歡迎的金鑽鳳梨、蓮蓉蛋黃、大甲香芋、棗泥等經典口味之外，今年主廚團隊特別加入茶的元素推出兩款茶香滿溢的新口味：「阿里山烏龍茶」、「紅玉紅茶」。

「阿里山烏龍茶」嚴選阿里山高山烏龍，散發出如熟成水果般的沈穩香氣，以獨家技術製成內餡，淡雅焙火韻味回甘帶有一絲蜜味。「紅玉紅茶」精選日月潭溫潤氣候所孕育的紅玉紅茶，手工採摘一心二葉，有天然的薄荷、肉桂香氣，滋味濃郁香甜，散發出台灣獨特茶香。