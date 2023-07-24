由於大肚溪流湍急，消防人員派出橡皮艇、空拍機等協助搜索，直到中午前仍未尋獲婦人。(彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真)

消防隊23日深夜11點左右，派出大批消防隊員前往搜救，一路搜索到凌晨仍無所獲，橋上也沒有找到任何遺書等物品。(彰化縣消防局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化一名57歲患有思覺失調的婦人，22日凌晨1點半從彰化市住家出門遲遲未返，家屬擔心報警，警方根據監視器畫面發現婦人從家裡一路步行走到大度橋，不過並沒有步出大度橋的畫面，警消擔心婦人墜入大肚溪，23日展開搜索至今仍未果。

婦人的姐姐從婦人出門後，就積極尋求協助，彰化警方調閱監視器畫面，發現婦人從彰化市永康街一路往大度橋走，凌晨2點45分抵達大度橋，不過最終身影就停留在大度橋，並沒有找到婦人離開大度橋往台中或折返彰化的畫面。

消防隊23日深夜11點左右，派出大批消防隊員前往搜救，一路搜索到凌晨仍無所獲，橋上也沒有找到任何遺書等物品，經向家屬解釋因天色昏暗只能暫停搜索，今天一早再度前往搜索，不過由於大肚溪流湍急，消防人員派出橡皮艇、空拍機等協助搜索，直到中午前仍未尋獲婦人。

消防隊鎖定大度橋周邊長300米、寬50米的範圍進行搜索，不過消防員昨夜至今已經搜救超過12小時，可惜至今仍沒有找到婦人下落。

據了解，婦人患有思覺失調，情緒容易不穩，婦人姊姊著急尋人，還到台中報案，不過也沒有找到婦人從大度橋進入台中的關鍵畫面，彰化、台中警消聯手積極調閱監視畫面，也在溪裡積極搜索，期盼能傳出好消息。